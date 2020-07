Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ha rilasciato dichiarazioni decisamente ottimistiche sullo stato del Coronavirus in Italia

I numeri relativi al Coronavirus in Italia sono in netto miglioramento, il Paese è ripartito e c’è chi va contro la probabile scelta del Governo di prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi. Tra questi, c’è anche il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. Dopo le dichiarazioni – criticate dai colleghi – dei giorni scorsi, anche poco fa si è espresso a riguardo.

“Parliamoci chiaro: l’emergenza Coronavirus in Italia non c’è più” racconta Zangrillo a Il Tempo, e aggiunge: “Da ormai almeno un mese non si muore più di questa malattia“. Secondo il primario, infatti, è sbagliato attribuire in ogni caso un decesso al Covid-19, solamente perché risultato positivo al tampone. “Se una persona fa un incidente e poi muore, ma risulta positivo al test, lo si registra come morto da Coronavirus” rilancia Zangrillo.

Coronavirus, Zangrillo accusa: “Stato d’emergenza? Crea solamente panico”

Oltre ai numeri relativi al Coronavirus, e allo stato attuale della malattia in Italia, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo ha commentato anche la probabile decisione del Governo di prorogare lo stato d’emergenza di altri sei mesi. “È una scelta sbagliata, crea solo panico e morte sociale” racconta a Il Tempo: “Parlo basandomi su verità, ci sono evidenze cliniche a riguardo“.

Nei giorni scorsi, il primario ha ricevuto numerose critiche per le sue dichiarazioni definite eccessivamente ottimistiche, nonostante i numeri parlino ancora di decessi ogni giorno, soprattutto in Lombardia. “Mi definiscono irresponsabile? Se vuol dire basarsi su evidenze cliniche, allora lo sono” spiega il medico: “I miei volevano essere messaggi d’ottimismo, ma i leoni da tastiera devono sempre parlare“.

