Il Coronavirus non dà tregua ad Hong Kong. Una terza ondata di nuovi casi ha portato le autorità ad inasprire le misure di distanziamento sociale e le regole per i viaggiatori.

Una nuova ondata di contagio sta investendo in questi giorni la megalopoli asiatica, uno dei centri nevralgici della finanza mondiale. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti settimane, con diversi giorni senza registrare nuovi casi di Covid-19, i numeri hanno ripreso a crescere in modo preoccupante. Nella sola giornata di ieri sono stati 52 i nuovi positivi, 41 dei quali riconducibili a contagi locali a differenza degli altri 11 importati attraverso viaggiatori in arrivo dall’estero.

Nel corso dell’ultima settimana sono stati 236 i nuovi casi registrati, che hanno portato il totale dei positivi confermati a 1.521. Il governo è dunque dovuto correre ai ripari, mettendo mano alle regole in vigore in fatto di distanziamento sociale e gestione dei viaggiatori provenienti da altri paesi.

Coronavirus, Hong Kong: inasprite le norme per il distanziamento sociale

Proprio ieri sono state così annunciate le nuove misure di distanziamento sociale, decisamente più restrittive rispetto a quelle in essere al momento. Per gli incontri pubblici torna il limite delle 4 persone, dopo che il tetto massimo era stato inalzato a 50 in virtù dei buoni risultati nel contenere il virus. Quattro sono il numero massimo di persone che si possone sedere allo stesso tavolo nei ristoranti. I locali che offrono ristorazione inoltre dovranno obbligatoriamente chiudere dalle 18 alle 5 del mattino.

Ancora, dovranno rimanere chiusi per una settimana (salvo prolungamenti in corsa) gli stabilimenti balneari, le sale giochi, le palestre e tutte le stutture pubbliche ricreative. Annullati o rinviati inoltri tutti gli eventi e le mostre in programma. Infine obbligo tassativo di indossare le mascherine per usufruire di tutte le linee di trasporto pubblico.

Novità anche per quanto riguarda i viaggiatori in arrivo. Tutti coloro che provengono o hanno attraversato aree considerate ad alto rischio nelle ultime due settimane, dovranno dimostrare di essere negativi al virus prima dell’imbarco. A vigilare dovranno essere le compagnie aeree, le quali rischiano penalizzazioni in caso di controlli inefficaci.

