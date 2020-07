Diversi dirigenti di Ubisoft, l’azienda che ha creato il videogioco Assassin’s Creed sono stati accusati di sessismo e molestie sul lavoro

Uno scandalo ha travolto l’azienda francese Ubisoft, la stessa che ha creato Assassin’s Creed, accusata di diversi episodi di sessismo e molestie sul lavoro. Le denunce hanno portato alle dimissioni di alcuni dirigenti ai vertici dell’azienda. Si tratta del direttore creativo Serge Hascoet, Yannis Mallat, direttrice degli studios in Canada e di Cécile Cornet, dirigente delle risorse umane. Le dimissioni sono arrivate dopo settimane in cui le polemiche si sono elevate a livelli inaccettabili per l’azienda. Il fondatore e presidente di Ubisoft Yves Guillemot, dopo aver ammesso gli episodi di violenza ha dichiarato che l’azienda non è stata in grado di garantire “un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo“. La settimana scorsa Yves Guillemot ha istituito uno strumento interno all’azienda per permettere ai dipendenti di Ubisoft di denunciare eventuali molestie in maniera anonima.

Ubisoft era a conoscenza delle molestie

A quanto pare i dirigenti Ubisoft erano da diverso tempo a conoscenza dell’insano ambiente di lavoro che si era venuto a creare nell’azienda. Da qui quindi, dopo che lo scandalo ha travolto il colosso dei videogiochi, la decisione di alcuni di dimettersi. L’addio più clamoroso è stato quello di Hascoet, presente in azienda fin dal 1986 anno della sua fondazione e considerato il braccio destro del presidente. A quanto pare inoltre le molestie sono, in qualche caso, diventate vere e proprie violenze sessuali. Le dimissione dei vertici sono arrivate non perché coinvolti in prima persona nelle aggressioni ma perché non avrebbero fatto nulla per garantire la sicurezza e la serenità dei dipendenti. Da alcuni testimoni anzi, sembrerebbe che Hascoet avesse “ringhiato come un cane” rivolgendosi ad alcune impiegate e che tali comportamenti fossero stati imitati anche dai suoi sottoposti.

