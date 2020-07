L’Istat ha pubblicato un rapporto in cui attesta che nel 2019 c’è stato il minimo storico di nascite dai tempi dell’Unità d’Italia.

Nel Bilancio Demografico Nazionale del 2019 pubblicato dall’Istat, si apprende una notizia sconcertante. Per la prima volta dall’Unità d’Italia, si è toccato il minimo storico di nascite. La diminuzione rispetto all’anno precedente è stata infatti di ben 4,5 punti percentuali.

In realtà questo record era già stato stabilito nel 2018. Il problema semmai è che la situazione della natalità in Italia continua a peggiorare, e il 2019 ha prodotto delle stime ancora più negative in merito.

Istat, i motivi che hanno portato a questo minimo storico di nascite

L’Istat ha inoltre riscontrato che l’Italia centrale, è la zona più colpita da questa drastica riduzione della natalità.

L’istituto nel suo report, si lancia poi in una breve disamina sui motivi che fanno registrare dei numeri così bassi.

Aumento dell’età media, famiglie e generazioni sempre meno numerose e un consistente calo dell’immigrazione sono considerate le cause principali di questo fenomeno. In particolare poi, ha pesato in questa rilevazione il brusco calo delle nascite di stranieri registrati in Italia. Nel 2019 questi rappresentavano il 15 per cento totale delle nascite, registrando un calo di 3 punti percentuali rispetto al 2018.

Naturalmente la mancanza della natalità straniera, è avvertita maggiormente nelle regioni del Nord. Basti solo pensare che in Emilia Romagna, un quarto dei bambini nati nel 2019 è straniero.

