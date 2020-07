Napoli-Milan 2-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso la domenica per la 32esima giornata di Serie A al San Paolo

Napoli-Milan 2-2: gol e spettacolo di buona fattura al San Paolo in una partita che non muta il distacco in prospettiva Europa League. Venti minuti di buon Napoli, ma alla prima occasione buona il Milan passa. Rebic pennella per Theo Hernandez che sul secondo palo non può sbagliare. Un colpo che però non smonta la squadra di Gattuso e arriva anche il pari meritato. Donnarumma, in serata no, respinge malissimo una punizione e Di Lorenzo deve solo appoggiare.

La ripresa riparte allo stesso modo e non stupisce che sia ancora il Napoli a passare. Solita combinazione tra Callejon e Mertens con il tiro del belga che passa in mezzo a molte gambe comprese quelle di Donnarumma. Ma il Napoli ha deciso di farsi male da solo e Maksimovic la combina grossa sgambettando Bonaventira in area. Kessié ringrazia e trasforma il rigore. Il Milan rimane in dieci per l’espulsione di Saelemaekers ma non cambia nulla.

Napoli-Milan : tutti gli highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 20′ Theo Hernández (M), 34′ Di Lorenzo (N), 59′ Mertens (N), 73′ rig. Kessié (M)

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabián Ruiz 5.5 (65′ Elmas 6), Lobotka 6 (65′ Demme 6), Zielinski 6; Callejón 6.5 (83′ Politano sv), Mertens 7 (73′ Milik sv), Insigne 6 (73′ Lozano sv). All.: Gattuso 6.5.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 5; Conti 5.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Theo Hernández 6.5; Kessié 6.5, Bennacer 6.5; Çalhanoglu 5 (60′ Leao 5.5), Paquetá 5 (dal 46′ Saelemaekers 5), Rebic 6 (88′ Krunic sv); Ibrahimovic 5.5 (60′ Bonaventura 6.5). All: Pioli 6.5.

AMMONITI: Di Lorenzo (N), Mario Rui (N), Theo Hernandez (M), Conti (M), Saelemaekers (M)

ESPULSO: Saelemaekers (M)

