La Digital Shadows, azienda di protezione contro le minacce esterne del web, ha riportato uno studio in merito al valore dei dati personali e degli account che animano uno dei mercati illeciti del Dark Web.

La Digital Shadows, azienda di protezione contro le minacce esterne sul web, ha raccolto dei dati in merito all’analisi sui prezzi di vendita dei vari account e credenziali sul dark web.

Partiamo da un account generale, come una rete VPN, un sito per adulti, un servizio di streaming o anche un account sociale, il cui costo è in media di 15,43 dollari. Avere queste informazioni permette di realizzare truffe ed estorcere dati per monetizzare. Un account Netflix, tra i meno costosi, vale circa 3 dollari. Dall’altro lato della medaglia, invece, ci sono le credenziali bancarie che possono costare oltre 70,91 dollari.

Il valore in termini economici equivale alla gravità del danno producibile. Maggiore sarà il prezzo d’acquisto, maggiore anche il denaro ricavabile. A seguire i dati bancari, vi sono gli account di antivirus che costano all’incirca 20 dollari l’uno. Questo mercato illecito crea annualmente un giro da milioni e milioni di dollari.

Dark Web, gli account che valgono di più

Oltre i casi soliti, vi sono anche quelli ‘estremi’ che vedono dati personali costare anche oltre i 500 dollari. Esse sono informazioni complete che permettono attacchi mirati. Costano più di 3000 dollari credenziali di persone che hanno importanti ruoli in vaste organizzazioni. Gli account dei topo manager, udite udite, possono arrivare a valere anche cifre come 120 mila dollari.

Ogni singola informazione è catalogata ed il prezzo formulato in base a tutte le caratteristiche che un determinato account possiede.

L’analisi di Digital Shadow ha calcolato 15 miliardi di account disponibili per l’acquisto, frutto di 100 mila data breach in tutto il mondo. La fornitura di dati inoltre è in continua crescita.

