Il calcio inglese piange la scomparsa dell’icona Jack Charlton: l’ex calciatore e allenatore è morto a 85 anni nella sua casa di Northumberland.

Morto a 85 anni Jack Charlton, vera e propria icona del calcio inglese e mondiale. Come riporta FanPage, l’icona del football si è spento per cause naturali, nella sua abitazione di Northumberland, nel nord Est dell’Inghilterra. Il campione aveva vinto, nel 1966 la coppa del mondo con la maglia della sua nazionale, proprio in terra inglese.

Jack Charlton era nato ad Ashington, l’8 maggio 1935. Il calcio, per lui, era una vera e propria “questione di famiglia”. Fratello di Bobby Charlton, ex calciatore e dirigente sportivo, aveva imparato ad amare il footbal grazie all’influenza degli zii George, Jack, Jim, Stan e Jackie Milburn, tutti calciatori di professione.

Morto Jack Charlton, leggenda del calcio inglese

A lanciare la notizia della morte di Charlton è stato anche la pagina Instagram di Goal, che gli ha dedicato un post, definendo l’ex calciatore e allenatore una “leggenda”.

Charlton ha dedicato tutta la sua carriera da calciatore ad una sola maglia, quella del Leeds United, dove ha militato dal 1952 al 1973, anno in cui ha iniziato ad allenare. Con la nazionale inglese ha collezionato 35 presenze e 6 goal. Nel 1973, anno in cui ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, la leggenda del calcio inglese ha iniziato il suo percorso da allenatore. La sua prima squadra allenata è stata il Middlesbrough, sulla cui panchina ha militato per 4 anni, fino al 1977. Successivamente Jack Charlton ha allenato lo Sheffield Weds, poi il Newcastle United e, infine, la nazionale Irlandese.

Nel 1996, l’anno successivo al suo ufficiale ritiro da allenatore, l’Irlanda gli ha conferito la cittadinanza onoraria, in onore dei successi da lui ottenuti alla guida della squadra.

F.A.