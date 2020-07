De Niro sul lastrico, il famosissimo attore è in una crisi nerissima a causa del COVID-19. L’italoamericano, infatti, sta perdendo soldi ogni ora che passa.

De Niro è in una crisi fortissima. L’attore di livello mondiale non sta passando un buon momento a causa della crisi seguita al COVID-19. Da grande uomo d’affari, infatti, i suoi soldi erano stati investiti in tantissime attività, per garantire il suo futuro. E’ quello che tutti quelli che hanno una carriera relativamente breve fanno, per essere certi di avere una pensione e un lascito per i propri figli e nipoti. E così, da buon italoamericano, l’attore aveva investito parecchio in alberghi, ristoranti, pub, pizzerie. Un totale di 41 strutture diffuse in tutto il mondo, dall’America all’Asia, passando per l’Europa. Strutture che sono state chiuse per il COVID-19 e che stanno costando al premio oscar una cascata di soldi, portandolo sul lastrico.

De Niro sul lastrico, l’ex lo denuncia: “Mi paga solo 50mila dollari”

Dopo l’affronto giudiziario tra Depp e la sua ex moglie, ora un’altra ex coppia di Hollywood finisce in tribunale. A denunciare De Niro è stata l’ex moglie dell’attore, Grace Hightower. Separatisi dopo 21 anni di matrimonio, la donna aveva ottenuto un’assegno di mantenimento mensile da bel 100mila dollari. Ora, a causa della crisi, l’attore aveva bloccato la carta di credito che rinnovava mensilmente alla sua ex metà con un tetto massimo dimezzato. 50mila euro, una cifra che secondo la donna non è sufficiente e non rispetta i patti stabiliti. I legali dell’attore hanno evidenziato la situazione tragica in cui versa, sostenendo che “difficilmente farà 7 milioni di euro in questo difficile anno”. E pertanto continuare questa spesa sarà proibitivo dato il buco da diversi milioni che si ritrova a fronteggiare.