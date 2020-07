Nonostante la lucidità mentale, le condizioni di salute dell’artista giapponese Yoko Ono sembrano essere molto preoccupanti: è costretta ad assistenza 24 ore su 24.

L’eclettica artista giapponese, vedova del componente dei Beatles John Lennon, è costretta alla sedia a rotelle e riceve assistenza 24 ore su 24. A rivelare gli aggiornamenti sul suo precario stato di salute è, come riporta Quotidiano.net, il suo amico Elliot Mintz. Ad assistere l’87enne Yoko Ono è suo figlio Sean, avuto dalla relazione con Lennon, storico componente dei Fab Four, ucciso da un assassino psicopatico nel 1980.

Mintz ha dichiarato che l’artista ormai non esce più dal suo lussuosissimo appartamento di New York. Suo figlio Sean, 44 anni, le fa compagnia quasi tutto il giorno, anche se non mancano le visite dei cari. Da quanto si apprende, anche Ringo Star, storico batterista di Beatles, quando ne ha occasione, si reca nel lussuoso edificio Dakota per farle visita.

Proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il batterista ha lasciato alcune dichiarazioni sull’artista giapponese, spezzando anche una lancia a suo favore. Sono molti, infatti, i fans dei Beatles che accusano la compagna dell’allora membro della band di essere la principale causa dello scioglimento dei Fab Four. Ringo Star, dal canto suo, ha dichiarato che in quell’occasione, fu la stampa a dare “una strana lettura dei fatti”.

Yoko Ono e il suo rapporto con i Beatles

Nonostante le recenti dichiarazioni di Ringo Star, molti pensano che alle spalle dei titoli di coda della band ci sia proprio Yoko Ono. C’è un aneddoto particolare, che ha portato molti a pensare ciò. Com’è noto, la band, quando era in studio di registrazione, non permetteva a nessuno di assistere. Però, durante la registrazione di “White Album”, disco registrato nel 1968 alla Apple Recors, Lennon invitò Yoko Ono a partecipare alle sessioni di registrazione.

Se all’inizio l’artista giapponese fu una semplice osservatrice, iniziò man mano a dare dei consigli al suo compagno. Lennon iniziò ad essere sempre più influenzato da tali consigli, tanto da rigirarli, spesso in maniera critica, all’intera band, che non la prese certo bene. Fu George Harrison a dichiarare che la Ono stava producendo, in tal senso, delle “vibrazioni negative”.

