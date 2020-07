Per la serie ricette dolci, la torta pere e cioccolato: un vero e proprio must per ottime colazioni e merende. La sua preparazione è molto semplice e con pochi passaggi possiamo gustarci un ottimo dolce.

La torta pere e cioccolato è un dolce molto duttile: si presta molto alla colazione e alle merende, ma non è detto che non può rappresentare anche un ottimo fine pasto. La ricetta di questa torta è molto semplice e si avvale di pochi passaggi per ottenere un delizioso risultato. Vediamo insieme come prepararla.

Torta pere e cioccolato: gli ingredienti

Farina 00: 260 g

Cacao amaro: 40 g

Uova: 3

Burro: 120 g

Zucchero semolato: 180 g

Latte intero: 120 g

Pere: 3

Lievito per dolci: una bustina

Sale

Limone: 1

Estratto di vaniglia: un cucchiaino

Ricette dolci: la preparazione della torta pere e cioccolato

Iniziamo la preparazione della torta pere e cioccolato tagliando a cubetti. Versiamole in un contenitore, aggiungendo il succo del limone. Mettiamole da parte. In un’altra ciotola versiamo le uova con lo zucchero e montiamo con le fruste elettriche. Aggiungiamoci l’estratto di vaniglia e un pizzico del sale. A questo punto, aggiungiamo anche il cacao e la farina, continuando a montare. Ora versiamo il latte, continuando sempre a girare il composto. Dopo aver sciolto il burro a bagnomaria, versiamolo nel composto e finiamo di montare.

Raggiunta la giusta consistenza (il composto risulterà ben compatto e non troppo liquido) versiamo metà del composto in una teglia tonda da forno. Mettiamoci sopra le pere che abbiamo lasciato macerare nel limone. Dopo aver decorato con le pere, copriamo con l’altra metà dell’impasto e decoriamo anche la parte superiore con le pere.

Siamo pronti per infornare: forno a 180 gradi, modalità ventilata. Cuociamo la nostra torta per circa 45 minuti. Se il forno è in modalità statica, ci vorranno circa 5 minuti in più.

Trascorso il tempo di cottura, sforiamo la torta e lasciamola raffreddare. Versiamoci sopra zucchero a velo e gocce di cioccolato come guarnizione prima di servirlo.

