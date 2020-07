Massimo Boldi ha lasciato la propria compagna poco prima di convolare a nozze. I motivi di questa divisione sono molto profondi e intensi.

Massimo Boldi non è più un ragazzino e questo lo sappiamo tutti. L’attore comico italiano, infatti, ha la bellezza di 74 anni. Una cifra molto importante, che inevitabilmente spinge l’uomo a riflettere attentamente sulla propria vita e sulla propria situazione sentimentale. Da anni il comico ha perso l’amatissima moglie Marisa, che è scomparsa nel lontano 2004. E da allora non riesce proprio a trovare qualcuna con cui passare il tempo come con lei, con cui vivere quanto resta. Sembrava esserci riuscito questa volta, ma alla fine ha deciso diversamente. Dopo attente riflessioni e con un matrimonio già in vista, Boldi ha optato per una divisione netta e irreversibile. Una scelta che senza dubbio sta facendo discutere, dato che i due parevano avere trovato un’affinità rara.

Massimo Boldi si separa prima delle nozze: “Non sono abbastanza”

Massimo Boldi da diverso tempo era in una felice relazione con Irene Fornaciari. La ragazza, di anni 40, era con lui da diverso tempo e sembrava proprio che tutto fosse pronto per finire con un anello e una cerimonia indimenticabile. Boldi, invece, ha cambiato idea. Ha spiegato il perché di questa scelta, che a prima vista sembrerebbe folle, a Oggi. L’attore sostiene che stava seriamente pensando di sposarla, ma poi ha fatto dietrofront. “La verità è che potevo darle troppo poco”, ha detto l’attore, “e ho capito che sarei stato infinitamente egoista”. Addirittura rivela che aveva anche già preso casa per loro due, ma alla fine ci ha ripensato. Per questo la storia che sembrava d’amore è finita in modo brusco.

