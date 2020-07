Dopo gli anticipi della giornata di ieri torna in campo la Serie A, con la sfida tra Genoa e Napoli. Andiamo a vedere dove seguire il match in streaming.

Torna in campo la Serie A con il match delle 19:30 tra Genoa e Napoli. Allo Stadio Marassi si affronteranno due squadre con ambizioni differenti, da una parte il Napoli pronto a consolarsi con la lotta al quinto posto con Roma e Milan e dall’altra il Genoa, alla ricerca di punti importanti nella corsa alla salvezza.

Partiamo dai padroni di casa. Infatti gli uomini di mister Nicola non riescono a trovare dal lontano 8 marzo, ossia da prima dell’interruzione del campionato. Dal ritorno in campo, infatti sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Inoltre con la vittoria a sorpresa del Lecce sulla Lazio, il Genoa è sceso in 18esima posizione, ossia in piena zona retrocessione. Sarà importantissimo conquistare anche un solo punticino per non sprofondare nel baratro.

Dall’altra parte gli uomini di Rino Gattuso vengono da una vittoria importantissima contro la Roma. Con i tre punti conquistati grazie ad un goal da cineteca del capitano Insigne, gli azzurri hanno agguantato la Roma al quinto posto in classifica. Sarà quindi importante vincere per mantenere la magra consolazione dopo un campionato al di sotto delle aspettative.

Genoa-Napoli, dove vederla: Sky o Dazn?

Il match tra Genoa e Napoli, valevole per la 31esima giornata di Serie A, sarà offerto da Sky. La pay-tv di Murdoch farà vedere la partita sui canali dedicati: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellitare; numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (al numero 252 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno vedere la partita da casa, sarà disponibile gratuitamente il servizio SkyGo. La piattaforma streaming permetterà a tutti di vedere il match in diretta su diversi device come: smartphone, tablet o direttamente da pc e laptop.

Inoltre Sky, da quest anno, mette a disposizione anche la piattaforma streaming affiliata NowTv. Infatti NowTv offre tutti i match di Serie A a solamente 9,99€ al mese. Inoltre la piattaforma streaming regala ai nuovi utenti un mese di prova gratuito, in cui sarà possibile assistere anche alle partite del campionato italiano. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio.

L.P.

