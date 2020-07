La Queen del Twerk non può far altro che prendersi cura del suo lato b, sempre ben in mostra. Elettra Lamborghini ha pubblicato proprio un video a riguardo

Elettra Lamborghini è notoriamente la Queen del Twerk, colei che ha portato in Italia questa particolare movenza. Da Instagram a YouTube, da Ex on the beach a Sanremo, il lato b di Elettra è veramente ovunque. Al di là di ciò che si pensa, la giovane cantante bolognese è una ragazza molto timida ed umile, tranne quando si tratta del suo lato b.

Mai ricorso alla chirurgia estetica, tutto frutto di Madre Natura e tanto sport. Ama andare a cavallo, ne possiede vari, ballare e cantare: la sua vita è senz’altro molto movimentata.

Elettra Lamborghini, senza filtri su Instagram

Sulle stories di Instagram, Elettra Lamborghini è letteralmente senza alcun tipo di filtro. A ridosso del suo matrimonio con Afrojack, DJ olandese, la Queen del Twerk si sta preparando con diverse cure del corpo. Oggi si mostra quasi completamente spoglia a fare massaggi per i glutei e le cosce. I suoi quasi 6 milioni di followers l’hanno inondata di messaggi d’apprezzamento per il suo lato b.

D’altro canto, una donna che fa del suo lato b, il suo cavallo di battaglia, non può far altro che prendersene cura come un diamante. A proposito di diamanti, in pochissimi sanno che sui glutei – e su altre parti del corpo – la cantante bolognese ha dei microdermal (piercing inserito nella pelle su qualsiasi parte del corpo, ndr) ed i gioielli sono proprio in diamanti.