Su WhatsApp arriva un nuovo metodo per aggiungere un contatto senza il numero. Da oggi basterà un semplice codice e pochi secondi.

Se c’è una cosa che non manca mai su WhatsApp sono le novità. Infatti l’app di messaggistica più usata al mondo, non semtte mai di stupire i propri utenti. Specialmente durante il lockdown abbiamo visto numerosi aggiornamenti per l’applicazione, sia per la versione beta che per la versione normale che tutti hanno sul proprio smartphone.

Dalle videochiamate con 50 utenti attraverso l’estensione Rooms, fino ad arrivare agli sticker animati, sull’app di messaggistica non ci si annoia mai. Così oggi l’app del gruppo Facebook ha deciso di lanciare una novità per aggiungere i nuovi contatti in pochi secondi, senza il bisogno del numero di cellulare. Andiamo quindi a vedere come saranno aggiunti i contatti nel futuro prossimo, senza bisogno di segnarsi il numero di telefono dell’altro utente.

WhatsApp, aggiungere un contatto in pochi secondi: arriva il codice QR

Così per superare la concorrenza, ancora una volta WhatsApp anticipa tutti lanciando il nuovo codice QR per aggiungere gli altri contatti. Ma non solo, tali codici serviranno anche per entrare nelle chat di gruppo. Così verranno soppressi inviti e richieste di numero per velocizzare l’aggiunta di un contatto o di un utente per entrare nei vari gruppi.

Per procedere all’aggiunta del contatto o all’entrata in un gruppo, basterà aprire la propria fotocamera, inquadrare il codice QR sul telefono di un amico ed il gioco è fatto. I codici QR sono da tempo utilizzati su WhatsApp, specialmente per l’ingresso alla versione Web dell’applicazione.

Per riuscire ad utilizzare il nuovo aggiornamento bisognerà scaricare la nuova beta dell’applicazione, ossia la versione 2.20.195.1. Per accedere all’estensione basterà andare sul Play Store o sull’App store e digitare WhatsApp Beta. Una volta trovata l’app basterà scaricarla e sarà possibile accedere a tutti gli aggiornamenti in anteprima. Così WhatsApp velocizza anche i processi di aggiunta dei contatti, con la sola aggiunta di un codice.

L.P.

