Konami ha appena annunciato un evento speciale su Pes 2020. Si chiama ‘Uefa Euro 2020’, e sopperirà alla mancanza del torneo sui campi

A causa del Coronavirus, quest’anno tutti gli appassionati di calcio stanno seguendo uno sport decisamente diverso. Campionati che si concludono ad agosto, partite ogni 3 giorni e tenuta fisica che diventa fondamentale. Se la stagione fosse proseguito come da programma, di questi tempi staremmo commentando le fasi finali di Euro 2020.

Alla fine, l’evento è slittato al prossimo anno, mantenendo invariate tappe e date. Per sopperire alla mancanza del torneo vero e proprio di quest’anno, Konami ha pensato ad una simpatica alternativa su Pes 2020. Come annunciato poco fa, dal 13 luglio e fino al prossimo 23 agosto sarà possibile partecipare all’evento online ‘Uefa Euro 2020‘. Si tratta di una competizione per console e dispositivi mobili che permette di vincere fantastici premi.

Con un Dlc gratuito reso disponibile da Konami, Pes 2020 si aggiorna con tutte le novità di Uefa Euro 2020. Nonostante il torneo sui campi sia stato posticipato al prossimo anno, i videogiocatori potranno comunque assaporare l’esperienza degli Europei. A maggior ragione dopo l’annuncio di poco fa, che darà il via – dal 13 luglio e fino al 23 agosto – al torneo ufficiale degli Europei. Il programma vede:

Tra i vari premi in palio, ci sono le monete myClub. Per ottenerle, il metodo più efficace è sicuramente il Matchday, che prevede 3 partite al giorno basate sul calendario degli Europei. Ad attirare l’attenzione dei players è anche la modalità Legends, che offre la possibilità di ottenere per sempre alcuni giocatori storici delle principali nazionali europee.

This month marks the 25th Anniversary of PES and we want to continue the celebrations with some UEFA EURO 2020 themed content across #myClub for our users to enjoy… 👀 #eFootballPES2020 pic.twitter.com/rfUMonCwr8

— eFootball PES (from 🏠) (@officialpes) July 6, 2020