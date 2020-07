Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp non sarà più disponibile per alcuni smartphone. Ecco la lista completa dei modelli non più compatibili

Tra le app di messaggistica più utilizzate al Mondo, c’è sicuramente WhatsApp. Da ormai diversi anni, il servizio è entrato nell’immaginario comune, e praticamente chiunque lo utilizza per chattare con amici, familiari, colleghi di lavoro ecc. Punto di forza del colosso di Zuckerberg sono sicuramente i tanti aggiornamenti, che periodicamente arricchiscono il servizio di nuove funzioni.

Alcune volte però, questi rischiano di essere controproducenti. Soprattutto per coloro che non possiedono l’ultimo modello di smartphone in circolazione. Proprio perché gli sviluppatori di WhatsApp tendono ad aggiungere nuove funzionalità molto spesso, c’è bisogno che gli hardware dei telefoni riescano a reggerle. Con l’ultimo update, molti smartphone non saranno più compatibili con l’app di messaggistica, vediamo quali.

WhatsApp, gli smartphone non compatibili dopo l’aggiornamento: la lista completa

Una cosa di cui tenere conto quando si ha un telefono di qualche anno fa, è che ormai tutte le applicazioni ad un certo punto smettono di funzionare. Questo perché l’hardware dello smartphone non riesce più a reggere le nuove funzionalità, e quindi non è più compatibile. È quello che sta succedendo a WhatsApp dopo l’ultimo aggiornamento. C’è una lunga lista, infatti, di telefoni che non potranno più godere del servizio di messaggistica a seguito dell’ultimo update.

Tra questi, segnaliamo tutti i Windows Phone, ormai usciti dai radar del colosso di Zuckerberg. Anche per gli iPhone 6 (o modelli più datati) la situazione sarà la medesima. Chi vuole continuare ad utilizzare WhatsApp su iPhone, dovrà passare ad un modello successivo. Per quanto riguarda Android, invece, sarà obbligatorio avere un sistema operativo con versione superiore alla 2.3.7.

