Tigre uccide il guardiano, ora lo zoo ha deciso cosa farne. Fino a poco fa si parlava dell’abbattimento dell’animale, ma la decisione appena presa è contraria a tale posizione.

Ieri vi abbiamo parlato di quanto accaduto in uno zoo di Zurigo. Poco dopo la riapertura della struttura, che è tornata ad essere visitabile in seguito al lockdown, qualcosa è andato terribilmente storto. Per un incidente, infatti, una guardiana 55enne si è trovata nella gabbia insieme al grosso felino, che non le ha lasciato alcun scampo. A notare il tutto sono stati dei visitatori, che hanno assistito alla cruda scena rimanendo pietrificati e profondamente segnati.

Al punto che, come vi abbiamo raccontato, sarà necessario per loro dell’aiuto psicologico nel futuro, per cercare di migliorare la propria vita dopo questo trauma. Intanto l’area della tigre nello zoo è ancora chiusa al pubblico, per permettere ulteriori investigazioni da parte della polizia svizzera.

LEGGI ANCHE —> Londra ci ripensa: stop alla rete ultraveloce 5G di Huawei

Tigre uccide la guardiana, lo zoo ha deciso: non sarà abbattuta

La tigre Irina è quindi la spettatrice di un viavai di poliziotti e specialisti forensi, alla ricerca di risposte. Per ora tutti percorrono la strada dell’incidente, per cui la donna abbia per errore pensato che il grosso felino fosse in una seconda gabbia e non nella principale, permettendole così di entrare senza problemi. Nelle ultime ore in tanti hanno discusso su cosa farne della tigre. Da un anno in Svizzero dopo diversi mesi in Danimarca, Irina sembrava dovesse essere messa a morte.

Pochissimi minuti fa però, riportano i media svizzeri, lo zoo ha fatto sapere che la tigre che ha ucciso la sua guardiana non sarà abbattuta. Una notizia che ha fatto felici tantissimi amanti degli animali, i quali sono ovviamente contrari agli zoo, ma avrebbero visto in un’eutanasia a questa tigre una vera e propria ingiustizia.

LEGGI ANCHE —> Saponette di latte materno, la ricetta di una mamma fantasiosa – FOTO