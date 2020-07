È scomparso Carlo Flamigni, ginecologo definito il padre della fecondazione assistita. Per anni ha lottato per i diritti delle donne

È di poco fa la notizia della scomparsa di Carlo Flamigni all’età di 87 anni. Ginecologo, scrittore, definito padre della fecondazione assistita, è stato per anni un luminare e una figura di riferimento nel mondo della medicina. Per decenni ha lottato per i diritti delle donne e per la difesa di leggi come quella sull’aborto.

Con un post su Facebook, il figlio Carlo Andrea lo ha voluto ricordare dedicandogli alcune parole. “Ti saluto papà, speravo di non doverlo fare mai” si legge nel post: “Il dolore è grande tanto quanto il bene che ti ho voluto“. Nella sua residenza a Bologna verrà allestita la camera mortuaria.

Chi era Carlo Flamigni, ginecologo e luminare

Nato il 4 febbraio 1933 a Forlì, Carlo Flamigni ha sin da subito intrapreso la strada della ginecologia, diplomandosi e poi laureandosi in Medicina e Chirurgia nel 1959. Conosciuto per la sua impressionate produzione scientifica, è stato insegnante presso l’Università degli Studi di Bologna dal 1994 al 2001. Presidente della SIFES fino al 2004, è stato uno degli esperti della Fondazione Veronesi.

Oltre che per i suoi studi a livello scientifico e medico, Flamigni è riconosciuto anche per aver sempre lottato per tematiche quali i diritti delle donne, la libertà di scelta, la difesa di leggi come quella sull’aborto ecc. Considerato un luminare della fecondazione assistita, negli ultimi anni si è occupato di contraccezione maschile e problemi di bioetica.

