Per la serie ricette dolci, la crostata con le fragole fresche: una ricetta classica e al tempo stesso, gustosissima. La sua preparazione è molto semplice.

La crostata con le fragole è un evergreen e non esiste banco di pasticceria che non la inserisca nella scelta dei dolci. La sua preparazione molto semplice le permette di esser presente in tutte le tavole italiane, dal momento che, con pochi passaggi, si può ottenere un risultato garantito. Vediamo insieme come prepararla.

Crostata con le fragole: gli ingredienti

Farina 00:250 g

Burro: 125 g

Zucchero a velo: 100 g

Scorza di limone

Uovo: 1

Tuorli: 6

Zucchero semolato: 140 g

Panna fresca: 10 ml

Amido di mais: 45 g

Latte: 400 ml

Baccello di vaniglia

Zucchero: 100 g

Succo di limone

Acqua: 100 g

Fragole: 600 g

Ricette dolci: la preparazione della crostata con le fragole

Iniziamo la preparazione della crostata: versiamo in una ciotola la farina, il burro e iniziamo a montare con le fruste. Aggiungiamo intanto anche lo zucchero a velo. Mentre frustiamo, aggiungiamo l’uovo, sbattuto con la forchetta e grattugiamo la scorza del limone. Possiamo eseguire questi passaggi anche con un mixer. Quando il composto è ben compatto, avvolgiamolo nella pellicola e lasciamolo in frigorifero per circa mezz’ora. Prepariamo ora la crema

Versiamo in un tegame il latte, la panna e il baccello di vaniglia, dal quale abbiamo precedentemente estratto i semi. Portiamo il tutto quasi a bollore. In un’altra ciotola versiamo i tuorli, i semi estratti dal baccello e lo zucchero semolato. Amalgamiamo con le fruste. Dopo aver sbattuto un po’ aggiungiamo l’amido di mais setacciato. Dopo aver estratto il baccello dal latte, versiamo il composto di latte e panna nelle uova e mescoliamo. continuando a cuocere. Una volta amalgamato il composto copriamolo con la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare in frigorifero. Anche la crema è pronta.

Siamo pronti per formare la crostata: poniamo il composto precedentemente messo in frigo su un piano da lavoro infarinato. Stendiamolo e adagiamolo in una teglia da crostata, eliminando la parte in eccesso con un coltello. Inforniamo il tutto a 180 gradi, per 25 minuti circa.

Mentre la base cuoce, prepariamo la gelatina per le fragole: in un tegamino versiamo acqua e zucchero e mescoliamo a fuoco dolce. Quando è quasi a bollore, aggiungiamo il succo di mezzo limone. Lasciamo poi raffreddare.

Siamo pronti: estraiamo dal forno la crostata, versiamo all’interno della base la nostra crema. Dopo aver tagliato le fragole a metà, poniamole sulla crostata, a nostro piacimento. Concludiamo spennellando sopra lo sciroppo. Lasciamola freddare in frigorifero per circa 3 ore e saremo pronti per gustarla.

