Ad esprimersi sulle possibilità di una seconda ondata di Coronavirus è l’esperto Alberto Zangrillo: la sua posizione è ottimista e parla di un 50% di possibilità di scomparsa.

Coronavirus, traspare ottimismo dalle parole di Alberto Zangrillo. Come riporta l’agenzia Ansa, il primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione e della Terapia intensiva del San Raffaele ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato, in particolar modo delle possibilità di una seconda ondata del virus e della sua capacità di produrre la malattia.

“In questo momento [il virus] in Italia ha esaurito la sua forza letale, perché sta facendo quello che fanno tutti i virus”. Con queste parole, tiene a precisare l’esperto, si vuole far intendere che il virus sta modificando alcune sue caratteristiche. Questo, stando alle parole di Zangrillo, non sta a significare che il virus sia mutato, però “qualcosa sta accadendo a livello delle proteine di superficie del virus”.

Cornavirus, Zangrillo: “50% delle possibilità che vada via”

Riferendosi poi all’Italia, Alberto Zangrillo, le cui parole sono riportate da Ansa, ha sostenuto che, a livello nazionale, la capacità del virus di produrre malattia è “uniformemente scomparsa”. Secondo molti siamo alla fine di una prima ondata del virus e, sempre secondo alcuni, una seconda ondata è imminente. Non sembra essere dello stesso parere l’esperto, che ha invece uno sguardo ottimista sulla situazione.

A tal proposito, l’esperto sostiene: , “Io credo invece che il virus si possa fermare qua”. Nell’esprimere questo concetto, Zangrillo ha poi spiegato che, secondo il suo parere, esiste un 50% di possibilità che il virus se ne vada.

Un pensiero, poi, l’esperto l’ha dedicato al rapporto tra strutture ospedaliere e territorio: “Chi lavora sul territorio e negli ospedali deve pretendere che gli ammalati vengano ricoverati subito”.

