Lutto nei cinema, è morto Earl Cameron a 102 anni: tantissimi i successi del famoso attore britannico originario delle isole Bermuda.

Aveva 102 anni ed era tra sicuramente tra gli attori di colore più famosi in circolazione. Earl Cameron è morto in queste ore e si tratta di una gravissima perdita nel mondo del cinema inglese e non solo. Earl nasce l’8 agosto 1917 a Pembroke Parish, nelle Bermuda, ma si trasferisce da giovane nel Regno Unito con l’obiettivo di sfondare nel mondo della cinematografia.

E’ morto Earl Cameron: tantissimi i suoi successi

Il suo esordio avviene precisamente nel 1951 con il thriller ‘Pool Of London‘, successivamente poi recita in ‘Tarzan il magnifico‘ (1960), ‘Le tre sfide di Tarzan‘ (1963), ‘Il Messaggio‘ (1976) e ‘Grazie per quel caldo dicembre‘ (1978), solo per citarne qualcuno.

Tra i lavori più importanti degli ultimi anni, invece, ricordiamo le apparizioni in ‘The Interpreter‘ del 2005 in compagnia di Sean Penn e ‘Inception‘ del 2010 accanto ad una leggenda del cinema come Leonardo Di Caprio. Se ne va, dunque, uno dei volti più famosi e apprezzati del cinema degli ultimissimi anni.

