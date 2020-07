Camion contro gruppo di ciclisti: impatto letale stamattina a Lonato che ha portato alla morte di una donna. Gli altri in sua compagnia, fortunatamente, non hanno avuto gravi conseguenze. Ecco cosa è successo.

Camion contro un gruppo di ciclisti

: è tragedia a Lonato del Garda. Nell’impatto, infatti,. Ma il bilancio poteva essere in realtà ancor più drammatico, considerando i quattro presenti in totale al momento dell’impatto.

Per gli altri non c’è stata nessuna conseguenza, mentre la signora è stata invece colpita in pieno. Il tutto è avvenuto stamattina attorno alle 10.30 nei pressi di via Fenil Nuovo: ancora non sono state accertate le cause dell’impatto.

Per donna non c’è stato nulla da fare già al momento. Sbalzata via sull’asfalto, lo scontro è stato fatale. Sul posto è giunto anche un elicottero, ma gli interventi di rianimazioni sono andati purtroppo a vuoto e i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare il decesso.

Potrebbe interessarti anche —-> Sperlonga, tromba marina distrugge uno stabilimento – VIDEO

Una vicenda triste, soprattutto in questo periodo che ha visto il campione Alex Zanardi lottare per la vita per una dinamica molto simile. “È arrivato in ospedale con un trauma cranico facciale importante, con due ossa frontali fratturate e con affondamento delle stesse. L’incidente gli aveva provocato un fracasso facciale, cioè la rottura di tutte le ossa del volto”, ha raccontato il chirurgo che l’ha operato. E stamattina un simile destino l’ha avuto una 51enne.