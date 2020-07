Commozione per il finale di Detto Fatto. Bianca Guaccero, al secondo anno di conduzione, scoppia in lacrime: “Adesso torno a casa”.

Con l’ultima puntata andata in onda ieri, Detto Fatto chiude la stagione. Tanta commozione per un’annata difficile, ma al tempo stesso, piena di soddisfazioni. Come riporta Leggo, l’artista pugliese, al suo secondo anno di conduzione del programma, è scoppiata in lacrime in diretta, dimostrando tutto il suo affetto verso il cast.

Bianca Guaccero in lacrime per la fine di “Detto Fatto”

Verso fine puntata, anche il gesto di Jonathan Kashanian ha contribuito a far crescere l’emozione in studio. Infatti, come riporta Leggo, l’artista ha dedicato a Bianca Guaccero, sua amica e collega, un bellissimo video sull’anno appena trascorso.

Alla fine del video, la conduttrice ha dedicato un commento commosso a tutto il cast: “È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall’inizio. Un’occasione rara poter lavorare con persone così”.

Ora è tempo di tornare a casa. Bianca Guaccero ha sostenuto di non vedere i suoi genitori da Natale, mentre sua figlia da diverse settimane.

Il successo della stagione di Detto Fatto traspare anche dai numerosissimi commenti su Twitter, come quest’ultimo postato dal profilo “Jess”: “Bianca persona meravigliosa e insieme a lei tutta la squadra”.

Io ormai lo guardo da anni #DettoFatto mi ha sempre fatto compagnia ma da quando c’è Bianca lo trovo più vero! Grazie, ci vediamo a settembre💕#DettoFattoRai — ༄ʝɛƨƨ (@Jess7510_) July 3, 2020

