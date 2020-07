Salvini, scoppia la polemica sul web dopo una diretta Facebook del leader della Lega. “Ora puzzo e ci credo, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia…”. Ecco le immagini che hanno scatenato l’indignazione in Campania.

Matteo Salvini, scoppia la polemica per alcune dichiarazioni riferite in una diretta Facebook dopo la recente visita a Mondragone finita male. Il Leader della Lega, fortemente contestato, ha infatti dovuto interrompere il comizio che aveva programmato dopo l’emergenza coronavirus nel comune di Caserta.

Salvini dopo la visita a Mondragone: “Ora puzzo”

Ed è proprio poco dopo quei concitanti momenti, a caldo, che il politico ha pronunciato le seguenti parole: “Puzzo, sì puzzo… ecco se andassi in qualche salotto radical chic, mi direbbero: “Salvini puzzi”. E ci credo. Stai tu tra quella gentaglia…”, ha riferito l’ex Ministro degli Interi visibilmente scosso per l’incontro politico andato male.

Un’uscita che ha indignato non poco i campani e i mondragonesi considerando i precedenti di Salvini. In Campania, infatti, non hanno mai dimenticato quel video in cui si vede il milanese intonare un coro contro i napoletani dopo la vittoria a Pontida del 2009. Ed è proprio a quelle immagini, adesso, che i meridionali ricollegano tale uscita.

Chi sostiene Salvini, invece, assicura che il riferimento era semplicemente verso i membri dei centri sociali su cui Salvini si è espresso così nello stesso video: “I soliti delinquenti e teppisti dei centri sociali hanno sfasciato tutto… hanno tagliato i fili dell’energia elettrica staccando casse e microfoni. Hanno lanciato bottiglie, uova, bastoni, acqua, sputi, insulti… si sono avvicinati a un metro dal gazebo della Lega”.