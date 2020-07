Il premier Conte scrive al Centro-Destra per discutere il Piano Rilancio. Meloni accetta l’invito, mentre Berlusconi ha già in mente diverse proposte.

Da poche settimane si sono conclusi gli Stati Generali e adesso il Premier Conte ha preso carta e penna in mano per invitare ufficialmente ad un incontro il Centro-Destra. Infatti proprio l’opposizione non è stata presente agli incontri di Villa Pamphilj, ma nonostante ciò è pronto ad ascoltare le proposte del centro-destra italiano.

Così Conte, con una lettera, ha invitato ufficialmente i principali tre partiti dell’opposizione: la Lega di Matteo Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ed infine Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio FdI, che adesso sembra disposto ad incontrare il primo ministro italiano.

Conte invita il Centro-destra: ma la Meloni continua a polemizzare

Nonostante l’invito ufficiale da parte di Giuseppe Conte, ancora una volta l’esponente di Fratelli d’Italia non perde tempo per polemizzare. Infatti Giorgia Meloni a ribadito che per il centro-destra Villa Pamphilij non era un luogo istituzionale, e così ha giustificato l’assenza dell’opposizione. Allo stesso tempo, sempre la Meloni ha affermato di essere sempre disponibile per un incontro a Palazzo Chigi.

Ma la Meloni non ha polemizzato solamente sul luogo. Infatti la leader di FdI ha puntato il dito proprio contro gli Stati Generali, affermando che il premier dovrebbe stilare un lungo elaborato dei dieci giorni di incontri a Villa Pamphilij.

Ma Fratelli d’Italia non è l’unico partito pronto ad incontrare il premier. Infatti all’incontro ci sarà anche Forza Italia con il suo leader, Silvio Berlusconi. Lo stesso “Cavaliere” si è detto pronto a collaborare ed a mettere sul piatto del Premier diverse proposte per la ripartenza del paese. L’obiettivo di Forza Italia, continua Berlusconi, è quella di sfruttare al meglio le ingenti somme di denare che arriveranno dall’Unione Europea.

L.P.

