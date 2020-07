Primarie Usa: la scelta del candidato democratico Joe Biden è quella di non tenere più comizi elettorali. La scelta è stata presa a causa della pandemia in corso.

Usa: Joe Biden ha deciso che da qui, fino alle votazioni 2020 non terrà più comizi elettorali. Come riporta Skyg24, la scelta dell’ex vice-presidente è radicalmente lontana da quella dell’attuale presidente e avversario elettorale Donald Trump. Il candidato democratico, da quanto si apprende, aveva già dato l’annuncio che la convention, programmata per metà agosto, sarebbe stata quasi esclusivamente in streaming, dunque, si sarebbe tenuta virtualmente.

La scelta dell’ex vice-presidente è stata presa proprio a causa dell’emergenza che tutto il mondo, e l’America in particolar modo, sta affrontando. Dure anche le dichiarazioni rilasciate dal candidato democratico nei confronti dell’attuale presidente.

In piena campagna elettorale, non si fanno attendere le reciproche critiche da parte dei candidati. Come riporta Skytg24, dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, rilasciate sul suo profilo Twitter, dove aveva ironizzato sul “quoziente intellettivo” di Biden, arriva la risposta dell’ex vice-presidente.

Secondo il candidato democratico, l’attuale presidente degli States “non sembra essere cosciente e consapevole di quanto sta realmente accadendo”. Il riferimento è all’attuale situazione emergenziale. Secondo Biden, come leggiamo dalla fonte, Donald Trump starebbe portando “il Paese allo sfascio sul fronte della pandemia”.

I was actually sticking up for Sleepy Joe Biden while on foreign soil. Kim Jong Un called him a “low IQ idiot,” and many other things, whereas I related the quote of Chairman Kim as a much softer “low IQ individual.” Who could possibly be upset with that?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2019