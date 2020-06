Meteo, l’ondata di caldo è destinata a proseguire fino al prossimo fine settimana: a quel punto ci sarà un sensibile abbassamento delle temperature

Il nostro paese è finito nel mirino dell’anticiclone proveniente dal Nord Africa, il quale sta generando da inizio settimana un’ondata di caldo intensa con temperature che sono destinate ancora a crescere fino a raggiungere picchi di 34-36 gradi. Nei primi giorni di luglio, addirittura, sono attese punte fino ai 40 gradi.

Le regioni che saranno colpite maggiormente dal caldo intenso saranno quelle centro-meridionali e la bassa pianura padana. Altri settori del Nord, invece, saranno alle prese con correnti perturbate atlantiche che porteranno instabilità su Alpi ed alta pianura. A partire dal prossimo fine settimana, invece, una perturbazione attraverserà l’intera Italia mettendo fine alla prima ondata di caldo dell’estate.

Meteo, le previsioni di oggi e domani

Per la giornata di oggi è atteso un tempo soleggiato con qualche annuvolamento sparso al Nord, soprattutto sulle Alpi centro-orientali dove c’è la possibilità che si verifichino piogge o rovesci. I venti vanno indebolendosi, con locali rinforzi in prossimità delle coste. Mari generalmente poco mossi.

Anche nella giornata di domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Piogge o temporali sparsi sull’arco alpino e nelle fasce pedemontane. Possibili anche fenomeni relativi a grandine. Sulle Isole maggiori il caldo sarà davvero inteso, raggiungerà infatti picchi di 37 gradi sia in Sicilia che in Sardegna. Discorso simile per le regioni meridionali.

Temperature minime e massime

Aosta 17/29

Torino 18/29

Milano 21/30

Trento 22/28

Bolzano 18/30

Venezia 22/28

Trieste 23/28

Genova 21/25

Bologna 19/33

Firenze 18/33

Ancona 22/32

Perugia 16/32

Roma 19/30

L’Aquila 15/29

Pescara 23/31

Campobasso 16/32

Napoli 19/30

Bari 22/33

Potenza 14/30

Catanzaro 18/32

Palermo 21/31

Cagliari 22/32

