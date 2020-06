Livorno, alla follia non c’è mai limite: un ragazzo di ventun’anni ha ucciso un gatto e, dopo aver acceso un fuoco in strada, lo ha cucinato. Immediato l’intervento delle autorità.

Livorno: a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato la follia di un ventunenne. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, il ventunenne ha dapprima ucciso un gatto e poi ha acceso un fuoco lungo un marciapiede nei pressi della stazione di Campiglia. Quel fuoco gli serviva per cucinare l’animale appena ucciso.

Ora, il ragazzo sarà denunciato per uccisione di animali. Il 21enne straniero è stato poi accompagnato in caserma, dove i Carabinieri dovranno anche chiarire la sua posizione sul territorio nazionale. In base a quanto si apprende, al momento, la sua posizione non risulterebbe regolare.

Leggi anche >>> Livorno, muore 17enne sullo scooter: arrestata una 22enneù

Livorno annuncia il nome del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

Ugo D’Anna sarà il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno. L’annuncio è stato dato ieri direttamente dal corpo dei Vigili. Come riporta Il Telegrafo Livorno, D’Anna succede all’ingegner Paolo Qualizza, il quale ricoprirà ora un’altra carica: Vice Direttore Centrale alla Direzione Risorse Umane del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

L’ignegner D’Anna proviene, da quanto si apprende, dal comando di Pisa e ha partecipato a delicati ed importantissimi incarichi, come quello del sisma dell’Umbria del 1997. D’Anna ha preso parte anche all’emergenza Sarno, l’anno successivo e al recente terremoto in Emilia, datato 2012. Come leggiamo dalla fonte, il nuovo comandante ha preso parte anche ai più recenti terremoti del centro Italia.

Potrebbe interessarti anche: Livorno: il cantante Nigiotti tra gli indagati per truffe assicurative

F.A.