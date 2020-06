Alex Zanardi, da poco è stato pubblicato l’ultimo bollettino medico che riguarda lo sportivo italiano più importante del momento, e che più ci fa preoccupare.

Non è ancora fuori dalla situazione critica che contraddistingue il suo ricovero l’atleta italiano Alex Zanardi. Lo sportivo, che come vi abbiamo raccontato giorni fa è stato messo sotto da un camion mentre correva su circuito, è ora in una posizione molto delicata. L’uomo, infatti, non sta assolutamente bene ed è a un punto fermo. Ieri, come vi abbiamo riportato, è stato rioperato da un’equipe di esperti, ancora una volta al cervello.

Sembra proprio essere quella la zona più colpita dall’incidente, dato la posizione dell’uomo. Non potendo correre con una bicicletta normale, l’uomo è stato colpito con forza proprio nella zona del cranio, molto esposta con una handbike. Il veicolo con tre ruote mette il guidatore a pochissimi centimetri da terra.

Alex Zanardi, il bollettino: per ora nessun miglioramento

Il direttore sanitario dell’ospedale, Roberto Gusinu, in accordo con la famiglia, ha fatto sapere che non ci saranno aggiornamenti giornalieri. Ancora una volta si decide di non dare dettaglio giornalieri senza prima un vero e proprio aggiornamento. Da ieri, infatti, le condizioni dell’atleta ricoverato allo Statte di Siena sono stabili e non cambiano. Per ora è stato deciso che quindi non verranno rilasciati nuovi bollettini, se non per vere e proprie notizie di una certa importanza. Il fiato dell’Italia che ama lo sport e la vita resta, quindi, ancora sospeso. Per tutti l’ex pilota è un vero e proprio simbolo di resilienza e di resistenza, ed ora ci si aspetta da lui l’ennesimo miracolo umano e sportivo.

