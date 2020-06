Con l’arrivo delle giornate calde, Wanda Nara non ha perso l’occasione per infiammare il web, postando una foto su Instagram con un costume che mette in risalto la sua bellezza.

L’estate è arrivata e Wanda Nara, con il suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha letteralmente mandato in tilt i suoi fans. La foto, che la ritrae con un costume a dir poco esplosivo, mette in risalto le sue curve, mostrandola in tutta la sua bellezza.

La modella argentina si trova attualmente a Parigi, come lei stessa ha fatto sapere sui social. Proprio il suo ultimo post su Instagram recita infatti: “Mi Verano Parisino”, che tradotto significa: “La mia estate parigina”.

Leggi anche >>> Wanda Nara, presto una serie tv sulla sua vita: la proposta

Wanda Nara esplosiva: il costume è da urlo – FOTO

Nel giro di pochissimo tempo, il post da poco pubblicato su Instagram ha raggiunto migliaia di follower, ricevendo oltre 5 mila like.

La modella, che da qualche tempo si è cimentata nell’esperienza calcistica, in qualità di agente del marito Mauro Icardi, sta trascorrendo le vacanze a Parigi, in compagnia della famiglia. Infatti, il campione ex inter è stato ceduto in via definitiva al Paris Saint-Germain e la famiglia Icardi non ha perso occasione, nelle ultime settimane, di mostrare la villa extra-lusso dotata di piscina e giardino, dove Mauro e Wanda stanno trascorrendo le vacanze estive.

Visualizza questo post su Instagram Mi Verano Parisino 🗼 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Giu 2020 alle ore 10:54 PDT

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta , gli shorts neri sono cortissimi: gambe super – FOTO

F.A.