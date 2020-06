Si riparte dunque a Giugno 2021, Ultimo ha annunciato le nuove date del tour per gli stadi d’Italia

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è uno dei più giovani artisti ad aver collezionato una serie di Sold Out per il tour negli stadi. Utimo Stadi 2020 sarebbe dovuto essere il lungo giro per l’Italia che il giovane cantante romano di appena 24 anni starebbe facendo in questi giorni.

E’ noto che, causa Covid-19, tutte le grandi manifestazioni sono state annullate. Emma Marrone, Tiziano Ferro e tanti altri della musica italiana si sono visti costretti ad annullare i propri concerti. Ultimo che si è trovato al centro di una discussione durante la pandemia, adesso ha annunciato le nuove date del tour. Ecco che Ultimo Stadi 2020 è diventato Ultimo Stadi 2021, nessun’altra differenza, tutte le tappe promesse saranno rispettate. I biglietti acquistati per i concerti di quest’anno, restano validi anche per le nuove date.

Ultimo, le nuove date del tour negli stadi

4 GIUGNO 2021 – Stadio Comunale – BIBIONE *DATA ZERO⠀

8 GIUGNO 2021 – Stadio Olimpico Grande – TORINO⠀

12 GIUGNO 2021 – Stadio San Paolo – NAPOLI *SOLD OUT*⠀

13 GIUGNO 2021 – Stadio San Paolo – NAPOLI ⠀

16 GIUGNO 2021 – Stadio Artemio Franchi – FIRENZE *SOLD OUT*

17 GIUGNO 2021 – Stadio Artemio Franchi – FIRENZE⠀

21 GIUGNO 2021 – Stadio Alberto Braglia – MODENA⠀

25 GIUGNO 2021 – Stadio del Conero – ANCONA⠀

29 GIUGNO 2021 – Stadio Adriatico – PESCARA⠀

2 LUGLIO 2021 – Stadio San Siro – MILANO⠀

3 LUGLIO 2021 – Stadio San Siro – MILANO *SOLD OUT*⠀

8 LUGLIO 2021 – Stadio San Nicola – BARI ⠀

18 LUGLIO 2021 – Circo Massimo – ROMA *SOLD OUT*