Germania, una maxi-indagine sta cercando di far luce su un questione tanto delicata, quanto lugubre: 30 mila persone sono sospettate di far parte di una rete di pedofilia.

La magistratura tedesca, come riporta Skytg24, sta concentrando la sua attenzione su una pericolosa rete di pedofilia, nella regione occidentale di Bergisch Gladbach. Circa 30 mila persone sono sospettate di esser entrate a far parte di questo losco giro. Secondo gli inquirenti, i sospettati si sarebbero anche scambiati alcune informazioni attraverso l’utilizzo di forum del web.

A prender parola sulla delicatissima questione è stato Peter Biesenbach, ministro della giustizia del Land del Nordreno-Vestfalia. Dalle sue parole traspare come gli inquirenti stiano portando avanti l’indagine con molta accuratezza. Inoltre, dal suo discorso è emerso come parte di questi soggetti si sia scambiato informazioni su web, addirittura scambiandosi consigli su come rendere “accomodanti” i bambini.

Germania: gli inquirenti stanno lavorando su una rete di pedofilia molto pericolosa

Come riporta Skytg24, il ministro della Giustizia si è espresso da Duesseldorf, dove è venuto a sapere della maxi-indagine. Si tratterebbe, come il ministro stesso ha fatto sapere, di 30 mila sconosciuti. Ma il suo commento è stato chiaro e conciso: “Vogliamo trascinare gli autori e i sostenitori degli abusi sui minori fuori dall’anonimato di Internet”.

“Profondamente inquietante”, con queste parole il ministro ha poi commentato la delicata questione. Le sue parole, riportate anche dall’agenzia di informazione Adnkronos, mettono in luce la portata di questo lugubre evento: “Non avevo preventivato neanche lontanamente la portata del fenomeno su Internet”.

