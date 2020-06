Aggiornamenti importanti per quel che riguarda il calciomercato Juventus dopo la preziosa vittoria in campionato contro il Lecce.

Dopo la preziosa vittoria in campionato contro il Lecce, arrivano altre buonissime notizie in casa Juventus, questa volta dal calciomercato. La società di corso Galileo Ferraris, infatti, ha da poco ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2021 di due Big: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. “Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021“, si legge nella nota apparsa proprio in questi istanti sul sito della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, le ultime in entrata

Juve che, adesso, proverà a rinforzare anche gli altri reparti in vista della prossima stagione. Attenzione soprattutto al centrocampo, dove è già stata definita col Barcellona l’operazione Arthur. Il 23enne brasiliano, dunque, saluta il Barcellona e si trasferisce a Torino dove proverà a non far rimpiangere Pjanic, che farà il percorso inverso. Ma non sarà l’unica operazione in entrata della Juve: il direttore sportivo Paratici è alla ricerca di altri profili interessanti e potrebbe a breve accelerare per rinforzare immediatamente la rosa a disposizione di Sarri. E i tifosi della Juve già sognano ad occhi aperti…

