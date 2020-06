E’ tutto pronto per il nuovo piano di Autostrade sulle gallerie. Oggi ci sarà l’incontro con il Ministro dei Trasporti: si parte con la chiusura della A26.

La terapia d’urto per le Autostrade e le sue gallerie è pronta ad essere attuata. Con molte probabilità, infatti, si agirà da domani sulla A26 che sarà chiusa al traffico. Il tratto in cui si svolgeranno i lavori è il raccordo con la A10 tra Voltri e Masone. Una chiusura che non sarà breve, infatti tale tratto sarà chiuso per 4-5 giorni.

Un approccio non di certo singolare, visto che la stessa chiusura ci sarà anche per la A12 nel tratto tra Rapallo e Chiavari. Nella giornata di oggi, così, si incontreranno il Ministro dei Trasporti con i vertici di Autostrade, per decidere come operare e dove attuare le modifiche. Il Ministro illustrerà nuove tecniche di indagine tecnologica, che con molte probabilità comprimerà i tempi di ispezione delle 285 gallerie della rete gestita dal Primo Tronco.

Il Ministro, a causa dei continui disagi sulla rete autostradale ha annunciato altre esenzioni al pedaggio.

Autostrade, questione gallerie: si discuterà sulla metodologia d’ispezione

Si sa ancora poco dell’incontro tra il Ministro dei Trasporti e i vertici di Autostrade. Con molte probabilità si discuterà sulla metodologia d’ispezione. L’obiettivo del Governo è completare le ispezioni sulla rete autostradale entro il 15 luglio, per permettere a tutti di viaggiare in sicurezza.

L’ipotesi che cresce nelle ultime ore è quella di indagare sullo spessore del calcestruzzo con la tecninca della propagazione delle onde sonore. Aspi, ad inizio anno invece aveva usato un’altra tecnica per controllare le gallerie, ossia smontare le onduline per osservare l’intera volta “nuda”.

La scadenza del 15 luglio, per i controlli, combacia con una circolare del ’67 che prevede controlli trimestrali. Aspi, per anni, è stata carente proprio sul controllo delle sue autostrade, eppure dopo la tragedia del Ponte Morandi, ha iniziato ad effettuare verifiche più approfondite. Controllare le autostrade è fondamentale per viaggiare in sicurezza. Adesso starà alla concessionaria rispettare i tempi e controllare le 285 gallerie liguri entro il 15 luglio.

L.P.

