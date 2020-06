Taryn Power, sorella di Romina, è scomparsa all’età di 67 anni a causa della leucemia, malattia con la quale lottava da oltre un anno e mezzo

Un grave lutto ha colpito Romina Power, moglie del cantante Al Bano. All’età di 67 anni, è scomparsa la sorella Taryn. Da oltre un anno e mezzo, la donna stava lottando contro una brutta forma di leucemia, che purtroppo ha avuto la meglio. Come annunciato dalla stessa Romina su Instagram, la sorella è scomparsa ieri mattina poco prima delle 10, mentre si trovava nella sua casa in Wisconsin.

La cantante 68enne ha mostrato poi alcuni scatti insieme a Taryn, dedicandole qualche parola per ricordarla. “Ieri mattina, mia sorella ha raggiunto i miei genitori” si legge in didascalia: “Se ne va una donna fantastica, speciale per il suo senso dell’umorismo. È la miglior sorella che potessi chiedere“.

Chi era Taryn Power, attrice e sorella di Romina

Nata il 13 settembre del 1953 a Los Angeles da Tyrone Power e dalla sua seconda moglie Linda Christian, Taryn è stata un’attrice abbastanza riconosciuta all’interno del mondo del cinema statunitense. Nota in Italia per essere la sorella di Romina Power, ha recitato in diversi film esteri. Dopo il divorzio dai genitori, la donna andò a vivere con la sorella e la nonna in Messico, poco prima di iniziare un giro per il mondo tra Italia, Spagna ed Inghilterra.

Nei primi anni settanta, Taryn raggiunse Romina a Roma, dove affinò i propri studi e conobbe Lucio Battisti, con il quale ebbe un breve flirt. Nel ’75 si trasferì poi a Los Angeles, dove conobbe il fotografo Norman Seeff e si sposò. Con lui ebbe una figlia, alla quale ne seguirono altri tre con i suoi due successivi mariti.

