Coronavirus, il bollettino medico: mai così morti da inizio emergenza ad oggi! Se ne registrano infatti appena 8 rispetto ai numeri drammatici di qualche mese fa.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino medico. Continuano ad arrivare ottime notizie secondo i dati della Protezione Civile relativo alle ultime 24 ore. E’ infatti contenuto il numero di nuovi positivi con 175 casi totali, mentre è bassissimo quello relativo ai deceduti: appena 8. Mai così pochi da inizio emergenza ad oggi.

Coronavirus, il bollettino medico

175 contagiati

8 morti

969 guariti

Il problema principale, piuttosto, deriva adesso dai nuovi focolai. Allo stato attuale se ne contano ben 10 focolai in tutta Italia, i quali si distribuiscono praticamente sull’intero Stivale: si parte dalla Sicilia con Porto Empedocle, passando per Palmi, Mondragone, Roma, Prato-Pistoia, Bologna, Montecchio, Como, Alessandria e Bolzano. Sono tutti però contenuti e sotto strettissimo controllo.

Bisogna tener botta aspettando il vaccino. Anche perché questo, se tutto va bene, potrebbe arrivare anche prima del previsto. Magari già dopo l’estate, come riferito dall’azienda di Pomezia che lavora a una soluzione insieme all’Università di Oxford.

Barbara Sambuto, General Manager della società Catalent, si è infatti espressa così ieri sulla data della prima possibile dose: “Ottimisticamente dico non prima di settembre. Saremo pronti sicuramente per agosto ma settembre e ottobre sarà il momento in cui vedremo uscire la prima fiala di vaccino dall’azienda”.

