Torna in campo la Juventus, nella sfida casalinga dell’Allianz Stadium contro il Lecce. Andiamo a vedere dove seguire il match in streaming gratuito.

La Juventus di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo nell’anticipo della 28esima giornata. Infatti questa sera, alle ore 21:45, andrà in onda il match tra i bianconeri ed il Lecce di mister Liverani.

Dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia, la Vecchia Signora è riuscita a riprendere il suo cammino in campionato, con l’importantissima vittoria contro il Bologna. Una vittoria che vale doppio, visto la sconfitta della Lazio contro l’Atalanta, con i biancocelesti che adesso sono a quattro punti di distanza. Con una vittoria nella partita di stasera, la Juventus andrebbe momentaneamente sul +7, stacacndo la compagine biancoceleste. Ma Sarri dovrà risolvere prima i problemi tattici, visto che adesso è senza terzini, tutti fuori per squalifica o infortunio.

Dall’altra parte abbiamo un Lecce che, nonostante un gioco propositivo, non riesce a trovare la via dei tre punti da oramai tre partite. Infatti dal ritorno in campo, la compagine pugliese ha patito un importante sconfitta contro il Milan, con il match che si è chiuso sull’1-4 in favore dei rossoneri. Per Liverani sarà importantissimo cercare di andare a punti, specie in chiave salvezza.

Andiamo adesso a vedere dove sarà possibile vedere la partita.

Juventus-Lecce, dove seguire il match in streaming gratuito

Ancora una volta sarai Sky ad offrire il match d’anticipo della Serie A. Così sulla televisione pay-per-view di Murdoch, sarà possibile assistere al match sui canali Sky Sport Serie A, al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre, e Sky Sport, numero 251 del satellite.

Per gli abbonati a Sky, sarà possibile assistere al match in streaming gratuito sulla piattaforma SkyGo. Attraverso la piattaforma streaming sarà possibile guardare il match sul proprio smartphone, laptop o anche tablet.

Inoltre visto che Sky ha i diritti per il match, la partita sarà disponibile in streaming gratuito anche su NowTv. La piattaforma streaming affiliata a Sky, sarà disponibile gratuitamente attivando il mese di prova. Alla fine del mese, l’utente sarà libero di scegliere se attivare il servizio a soli 9,99€.

L.P.

