Il Premier Giuseppe Conte ha parlato delle misure del governo sulla scuola e sul rientro nelle classi a settembre. Le parole sulla ministra Azzolina

Oltre ai rimedi per risanare l’economia dell’Italia, messa a dura prova dal Coronavirus, in questi giorni un tema molto importante sul tavolo della discussione del governo è la scuola. Si sta lavorando per mettere a punto un programma dettagliato per far tornare tra i banchi gli studenti nella massima sicurezza, ma ci sono state molte polemiche sulle proposte e sui ritardi. Giusppe Conte, intercettato dai microfoni Alanews e del Tg1 a pochi metri da Palazzo Chigi, ha parlato di questo tema scottante. “La scuola è un pilastro del nostro sistema sociale, rappresenta il nostro futuro. Intorno c’è molta attenzione e anche preoccupazione, proprio per questo dovete darci ancora un po’ di tempo ancora”.

