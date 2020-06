Aerei, arriva il divieto dei trolley a bordo: le novità sui voli a partire dal 26 giugno. Per motivi sanitari tutti i bagagli andranno in stiva

Una piccola rivoluzione influenzerà il trasporto aereo a partire da domani, venerdì 26 giugno. Non sarà più possibile infatti, caricare a bordo il proprio trolley o borsone. Per motivi sanitari, l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) ha annunciato che tutte le compagnie in partenza e in arrivo sul territorio italiano, dovranno attenersi alle nuove disposizioni. I bagagli a mano non potranno finire in cabina, ad eccezione dei piccoli zaini o porta documenti, che possono essere inseriti sotto il sedile davanti al posto assegnato. Secondo quanto stabilito non si potrà quindi più utilizzare le cappelliere per poggiare le proprie cose durante il volo, al fine di mantenere quanto più possibile asettico l’ambiente interno al veivolo.

Aerei, arriva il divieto dei trolley a bordo: le novità sui voli

Le nuove misure per la sicurezza dei passeggeri sono state comunicate alla stampa dall’Enac giovedì 25 giugno ed entreranno in vigore dal 26. In realtà il Corriere della Sera, aveva già anticipato tale misura lo scorso 11 giugno, dopo la pubblicazione dell’ultimo Dpcm in Gazzetta Ufficiale. In uno degli allegati tecnici di tale documento, veniva imposto il divieto dei trolley di grandi dimensioni. Quello che ancora non era chiaro e se le cappelliere sarebbero potute essere utilizzate. Ora l’Ente nazionale ha fatto chiarezza, creando così un precedente storico sulle regole dei voli.

