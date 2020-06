Coronavirus in Iran, appello della politica locale per rendere le mascherine obbligatorie. Nonostante i numeri in crescendo, infatti, usare lo strumento ancora non è assorbito come dovere e necessità dalla popolazione.

In Iran, nonostante i 200 mila casi e i quasi 10.000 deceduti, l’uso della mascherina non è ancora in obbligatorio come lo è praticamente in quasi tutto il mondo. Ma dovrà iniziare ad esserlo data l’emergenza in crescendo, come ha riferito il viceministro della Salute del Paese.

Coronavirus, paradosso mascherine in Iran

Alireza Raisi, nel suo ultimo intervento, ha infatti evidenziato quanto lo strumento sia ormai fondamentale date le circostanze: “E’ ormai il momento di rendere obbligatorie le mascherine. Facendole indossare tassativamente, soprattutto nei luoghi chiusi o nelle riunioni di lavoro, porterebbe a ridurre in maniera significativa la diffusione del virus”.

Il problema del Paese – evidenzia l’ANSA – però non è limitato solo al mancato uso quotidiano delle mascherine. Da Teheran, piuttosto, non c’è mai stato un vero e proprio lockdown totale. Non c’è stata una chiusura totale come quella vissuta in Italia. ma Il Governo, piuttosto, si è limitato a chiudere appena scuole, stadi e moschee nelle prime settimane di pandemia.

Potrebbe interessarti anche —–> Coronavirus, in Colombia oltre 70mila casi: quarantena estesa al 15 luglio

Le Istituzioni si sono limitate a questo e a limitare la circolazione interna. Ma non ci sono state delle vere e proprie misure. E soprattutto la riapertura si è registrata già a inizio aprile per salvaguardare l’economia nazionale. Delle misure più restrittive sono state attuate, e sono tuttora in vigore, solo in alcune province considerate a più alto rischio, le cosiddette zone ‘rosse’.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24