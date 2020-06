Maria Elena Boschi non nasconde il suo amore per l’attore Giulio Berruti, paparazzati a Roma mentre si scambiano un dolce bacio

Dopo tanti pettegolezzi finalmente è arrivata la conferma dell’amore tra l’ex ministro Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. Ad immortalare un tenero scambio di effusioni durante una romantica cena a Roma è stato il settimanale Chi. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini non si tratterebbe di un semplice flirt ma di una relazione decisamente più seria. La coppia infatti sarebbe stata paparazzata mentre si trovava a cena con il padre di Berruti. Dopo una passeggiata con il cane durante la serata i due sarebbero stati fotografati mentre si scambiavano un appassionato bacio. Una relazione nata non da poco visto che l’ex ministro era stata immortalata insieme all’attore già un anno fa in occasione di un party a Milano.

Chi è il nuovo amore di Maria Elena Boschi

Dell’onorevole Boschi e della sua lunga attività politica si sa ovviamente molto ma il suo attuale fidanzato Giulio Berruti in effetti non è noto a tanti. Laureato in Odontoiatria e protesti dentaria e specializzato in Ortodonzia, si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie ai suoi occhi chiari e al fisico scultorio interpretando il ruolo del marchese Andrea Van Necker nella serie “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“. Oltre alla fortunata fiction di Canale 5 si è fatto apprezzare per le sue comparse in “Matrimoni e altre follie” e in “Squadra antimafia – Il ritorno del boss” sostituendo Marco Bocci. Nel 2018 ha partecipato al talent show “Dance Dance Dance” che ha vinto insieme alla collega Cristina Marino.

