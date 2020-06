Usa, due persone uccise e altre ferite a Charlotte, città del North Carolina. Il tutto durante una festa del quartiere per festeggiare il Juneteenth

È finita in tragedia una festa di quartiere organizzata a Charlotte, la città più importante del North Carolina (negli Usa). Diversi vicini di casa si erano riuniti in occasione del Juneteenth, l’anniversario della fine della schiavitù, quando improvvisamente sono partiti diversi spari.

Johnny Jennings, vice capo della polizia di Charlotte, ha comunicato che ci sono stati due morti, oltre a diversi feriti. Sembrerebbe si sia trattato di una guerra tra bande, con diverse persone che hanno sparato. I primi colpi di pistola sono partiti dopo l’arrivo dei soccorsi, e diversi cittadini sarebbero rimasti feriti dopo esser stati investiti da alcune automobili che scappavano.

Usa, sparatoria a Charlotte: partite le indagini

Al momento, non sembra essere ancora chiara la dinamica che ha portato allo scoppio della sparatoria. Secondo quanto comunicato dal vice capo della polizia di Charlotte Johnny Jennings, ci sarebbero diversi colpevoli. Le forze dell’ordine sono al lavoro dalle prime ore della mattina per capire meglio cosa è successo, e individuare i membri delle bande che hanno fatto partire i colpi di pistola.

Per ora, la ricerca non ha ancora dato i risultati sperati. Sembrerebbe infatti, da quanto riferiscono i media locali, che non ci sarebbe stato ancora nessun fermo. I prossimi giorni saranno molto importanti per comprendere l’esatta dinamica. Sono previsti interrogatori a tutti gli abitanti del quartiere in questione, compresi i familiari delle vittime.

