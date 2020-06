Conte si concede in una lunga intervista a 360° o quasi. Il Presidente del Consiglio, infatti, si è pronunciato su svariati argomenti quali le misure economiche da attuare, il coronavirus e non solo.

Concessione autostrade, Iva, Stati Generali e coronavirus. Sono stati soprattutto questi gli argomenti trattati dal Premier Giuseppe Conte in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Nel giorno in cui la prima auto ha viaggiato sul nuovo ponte di Genova, il presidente del Consiglio si è espresso così sull’argomento: “Sono i ministri competenti che hanno completato l’istruttoria e che devono fare la proposta. Io sto sollecitando i ministri competenti e ho rappresentato loro che dobbiamo chiuderla. Per me va chiusa subito, lo dico molto francamente”.

Conte su coronavirus e manovre economiche

“Annus horribilis”, intanto ieri ha definito così questo 2020 caratterizzato dall’insorgere della pandemia e tutte le conseguenze socio-economiche del caso. “Se guardiamo al numero di decessi e agli indici di caduta del Pil – riferisce -, dobbiamo prenderne atto. Pensare in questo momento che ci si possa predisporci ad affrontare un autunno e un estate in tutta scioltezza, sarebbe irresponsabile”.

Malgrado le buone indicazioni che giungono, infatti, non si tornerà alla normalità a stretto giro. Serve attenzione sul fronte seconda ondata e soprattutto un piano di rilancio per l’economia italiana, disegno per il quale il Governo si è già messo in modo: “Il modo migliore per affrontare questa situazione è quella che stiamo mettendo in piedi, non solo aver fatto una manovra da 80 miliardi”.

Ovvero il Recovery fund e non solo. E a tal proposito Conte rassicura tutti: “I fondi a livello europeo ci saranno, il piano si realizzerà, la somma sarà molto consistente e lì dobbiamo dimostrare di saper spendere. Cosa che negli ultimi anni, parlo di lustri, l’Italia non è riuscita a fare”.

Un’altra soluzione finanziaria riguarda poi un piano cashless, più che un ribasso dell’Iva che comporterebbe comunque controindicazioni: “Abbiamo detto che avremmo valutato questa possibilità, è chiaro che un calo dell’Iva costa moltissimo. Si è valutata l’ipotesi dia una riduzione per un breve periodo di tempo. A regime si potrebbe valutare un piano cashless, è uno dei miei cavalli di battaglia. Su quello sono un testardo”.

Coronavirus, guai ad abbassare la guardia

C’è poi spazio anche per un commento su questa nuova fase 3. Come riferisce Conte a tal proposito, lì dove consentito e possibile, un alleggerimento delle misure restrittive non è un problema: “L’importante – riferisce – è che tutti i cittadini comprendano che siamo comunque in una situazione di emergenza. Siamo riusciti a tenere la fase più acuta sotto controllo, ma se iniziassimo a non rispettare più quelle fasi di cautela potremmo trovarci di nuovo in una situazione di difficoltà”.

Per quanto riguarda invece gli Stati Generali: “Questi sono stati un’opportunità per dialogare con tutta società. E’ un confronto che rafforza tutto il governo, tutte le forze responsabili. Ed è emerso l’opportunità di ragionare in termini di filiera e non di singole azienda quando si introducono meccanismi incentivanti”.

