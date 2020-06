Calabria, Zona Rossa varata nel comune di Palmi in Calabria. Le ultime indagini parlano di un vero e proprio focolaio nel cuore della regione.

Le autorità sono certe, non c’è altro da fare che chiudere tutto. Nel piccolo comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, sono stati rilevati ben 8 casi di positivi al Covid-19. Un numero insolitamente alto per una regione che comunque non ha mai dovuto combattere davvero con la pandemia di Wuhan. Un po’ come tutta l’Italia del Sud, fortunatamente per i suoi abitanti relativamente al sicuro dopo il lockdown di qualche mese fa. Qualcosa di davvero spaventoso, che potrebbe ora spingere ad ulteriori riflessioni su quello che dovranno essere le strategie future per combattere l’infezione. Perché, come abbiamo più volte visto in questi mesi, basta abbassare leggermente la guardia per cambiare per sempre il corso di una nazione e di milioni di vite.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il bollettino del 22 giugno: 24 decessi, 533 i guariti

Calabria, Zona Rossa istituita a Palmi: nuovo focolaio di Covid-19

Secondo i rilevamenti le 8 persone positive al COVID-19 sarebbero cosiddetti “contagi di ritorno“. Sarebbero quindi il prodotto di alcuni calabresi che hanno viaggiato in zone del nord Italia, prendendo il virus. La situazione della zona rossa riguarda la zona di Pietrenere-Tonnara-Scinà, riporta Sky. I piccoli paesini sono ora Zona Rossa e per tanto chiusi e sottoposto a lockdown e controlli. Bisognerà gestire la situazione nel miglior modo possibile per evitare vittime.

LEGGI ANCHE —> Veneto, Zaia minaccia: “Troppi assembramenti, pronto a nuove restrizioni”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24