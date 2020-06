Primafila Day: l’iniziativa di Sky, partita agli inizi di maggio, continua senza sosta e il colosso della televisione ha annunciato la nuova data per noleggiare gratuitamente un film.

Sky Primafila Day, arriva la data: nella giornata odierna, 21 giugno, tutti i clienti in possesso dell’abbonamento a Cinema, Sport e Calcio che hanno ricevuto via mail o SMS la comunicazione sull’iniziativa, possono noleggiare, a titolo gratuito, un film dall’intero catalogo di Primafila Cinema.

Come funziona? È semplicissimo: una volta noleggiato il film che si desidera guardare, il cliente riceverà uno sconto di 5 euro sull’abbonamento, visibile sulla prima fattura a disposizione. Sky poi chiarisce: lo sconto di 5 euro non sarà invece riconosciuto in caso di noleggio di un film a prezzo totalmente scontato.

Primafila Day, annunciata la data: domenica 21 giugno

Una domanda è avanzata nell’ultimo periodo tra i clienti di Sky: “Lo sconto di 5 euro viene riconosciuto anche se il film costa di meno?”. In tal senso, è molto utile la sezione “Domande e risposte”, che il sito ufficiale di Sky ha messo a disposizione. In questo caso, la risposta della società è molto chiara: Lo sconto viene riconosciuto indipendentemente dal prezzo del film. Lo sconto non è invece applicabile a fronte di noleggi di film a prezzo totalmente scontato.

Sky fa chiarezza anche su un altro punto fondamentale: quanto tempo si ha per vedere il film noleggiato? Per i film noleggiati in modalità “on demand” tra le 00.00 e le 23.59 dell’annunciato Primafila Day, il cliente avrà 48 ore di tempo a disposizione per vederli. Per i film noleggiati sui canali, si avrà tempo dalle 6.00 della mattina seguente, in base agli orari di programmazione, oppure, 48 ore di tempo, in caso di registrazione.

F.A.