Serata di grande calcio per la Serie A con il match tra Inter e Sampdoria. Andiamo a vedere dove assistere alla partita in streaming gratuito.

Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter di Antonio Conte è pronta a concentrare forze ed energie sul campionato, epr assicurarsi un piazzamento in Champions League. Infatti il campionato, al momento pare una questione da risolvere tra Juventus e Lazio, con la compagine interista staccata di nove punti dal primato con una partita in meno.

L’Inter tornerà così a calcare il terreno di San Siro, chiuso al pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus. Al suo cospetto troverà la Sampdoria di mister Claudio Ranieri, che naviga ai bassifondi della classifica. Infatti i blucerchiati al momento hanno solamente 26 punti, ad una lunghezza di vantaggio dal Lecce terzultimo. Sarà essenziale per la Samp ottenere un punticino, per ripartire con un pizzico di ottimismo in più.

Andiamo adesso a vedere dove sarà possibile seguire il match e se sarà disponibile qualche sito di streaming gratuito.

Inter-Sampdoria: dove seguire il match in streaming

Con il ritorno della Serie A, saranno ancora Sky e Dazn a dividersi le partite, con il Governo che ha ottenuto anche la messa in onda in chiaro di alcuni match di Serie A.

La partita tra Inter e Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD, ovviamente accompagnata dal solito ed ampio pre e post partita degli studi della televisione pay-per-view.

Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento alla televisione di Murdoch da più di un anno, potranno assistere al match sulla piattaforma streaming gratuita Sky Go, servizio disponibile per pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.

Ma Sky Go non sarà l’unica piattaforma streaming a trasmettere la partita. Infatti il match sarà disponibile anche su Now Tv, piattaforma internet di Sky. La piattaforma è accessibile anche ai non abbonati, che potranno comprare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il campionato di Serie A e tanti altri eventi sportivi. Ovviamente bisognerà registrarsi prima ed avere a disposizione una buona connesione ad internet per godersi la partita.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !