Coronavirus Usa, grande attesa per il primo comizio elettorale di Donald Trump a Tulsa. Intanto però sei membri dello staff sono positivi al Covid-19

Coronavirus Usa, Donald Trump è pronto per il bagno di folla del suo primo comizio elettorale a Tulsa, in Oklahoma. Ma a poche ore dal suo discorso arriva l’ennesima doccia fredda sulla sua campagna. Come ha rivelato in ateprima la CNN, sei membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19.

La notizia è poi stata cofermata da Tim Murtaugh, direttore per la comunicazione della campagna di Trump: “Sulla base dei protocolli di sicurezza i membri dello staff vengono sottoposti al tampone per il Covid 19 prima degli eventi. Sei membri del team di ricognizione sono risultati positivi tra le centinaia di test condotti. Sono sono state immediatamente attivate le procedure per la quarantena”. In ogni caso nessun membro positivo o che sia stato in contatto con loro sarà parteciperà alla manifestazione. E tutti i partecipanti saranno sottoposti al controllo della temperatura prima di passare la sicurezza

Tulsa è un crocevia fondamentale perché la campagna di Trump vetrso le eleziioni di novembre comincia da qui. Un evento al quale parteciperanno 19mila persone, all’interno del Bank of Oklahoma Center, anche se i timotri di contagio sono fortissimi. Ma la

Corte Suprema dell’Oklahoma ha respinto il ricorso presentato da un’organizzazione che promuove l’uguaglianza razziale e da altri. Quindi via libera all’evento.

Gli organizzatori hanno detto di aver ricevuto oltre un milione di richieste di biglietti per l’evento. E una lunga coda fuori dal palazzetto che ospiterà il comizio si era già formata nei giorni scorsi. Ma Trump ha deciso di cautelarsi: nella procedura online di acquisto dei biglietti c’era anche una liberatoria nella quale si accetta il rischio di esposizione al Covid-19.

Donald Trump perede un’altra battaglia, il libro di denuncia uscirà



Intantro però a poche ore dal discorso, per il presisdente è arrivata un’altra sconfitta. La Casa Bianca voleva fermarne la pubblicazione del libro ‘ ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir‘ di John Bolton. Invece un giudice del distretto di Washington, Royce Lamberth, ha concesso il via libera e da martedì prossimo comincerà la vendita.

Bolton, ex consigliere alla Sicurezza nazionale, promette rivelazuioni scioccanti. Pe questo il presidente voleva bloccare tutto parlando di informazioni classificate, che se diffuse metterebbero a rischio la socirezza nazionale. Alla notizia, ha reagitro con un tweet: “John Bolton, che era fallito finché non l’ho riportato in auge, ha violato la legge diffondendo informazioni classificate (in massiccia quantità). Deve pagare un grande prezzo per questo, come altri prima di lui. Questo non deve più accadere!!!”.

Diverse le rivelazioni potenzialmente compromettenti per Trump. Come la sua richiesta al presidente cinese Xi Jinping di acquistare prodotti agricoli Usa per poter ottenere il voto degli agricoltori statunitensi in vista delle elezioni.Ma ci sarebbero state anche relazioni pericolose con una nota banca turca e con l’azienda tecnologica cinese Zte. Ma Bolton parla anche del rapporto tra Trump e Vladimir Putin, con il presidente russo che diverse volte sarebbe stato più furbo battendo il rivale.

