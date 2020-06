Il premier Giuseppe Conte si è espresso, durante l’audizione alla Commissione d’inchiesta, sul caso Giulio Regeni e, di conseguenza, sui rapporti bilaterali con l’Egitto.

Il premier Conte si è espresso in merito ai rapporti bilaterali con l’Egitto, davanti alla commissione d’inchiesta sul caso Giulio Regeni. Il caso, risalente al 2016, è ancora al centro di numerose indagini tanto che il Presidente del Consiglio, come riporta Skytg24 ha dichiarato che i rapporti bilaterali con l’Egitto non potranno svilupparsi a pieno, fin quando non sarà fatta luce.

Il barbaro assassinio del ricercatore 28enne, necessita di giustizia e, fin quando gli assassini di Giulio Regeni non saranno consegnati ad essa, difficilmente i rapporti si svilupperanno.

Le parole di Conte sul caso Giulio Regeni

Come fa sapere il premier Conte, le cui parole sono riprese da Skytg24, il caso Giulio Regeni rimane al centro dell’attenzione del governo. Proprio questa volontà di incentrare tutte le forze sul caso, sostiene Conte, ci offre la speranza per il raggiungimento della verità. Si tratta di un obiettivo imprescindibile, che solo una volta raggiunto, ristabilirà i rapporti bilaterali tra Italia e Egitto.

Nel corso dell’audizione, come leggiamo dalla fonte, le tematiche toccate dal Presidente del Consiglio sono state molteplici. Si va dai rapporti commerciali tra i due Paesi, fino alle telefonate con Al Sisi. Al centro del discorso del premier c’è stato anche il tema legato alla cessione delle due navi militari all’Egitto.

Il governo italiano, ad ogni modo, ha fatto sapere che tornerà, in maniera pressante, a lavorare sul caso di Giulio Regeni. Infatti, a distanza di anni dall’assassinio, si chiede la possibilità di processare i presunti responsabili dell’atroce vicenda, affinché possano essere consegnati alla giustizia.

