Giuseppe Conte durante l’informativa alla Camera ha parlato di un nuovo modello basato sulla coesione nazionale

Giuseppe Conte ha si è presentato alla Camera per riferire sul Consiglio Ue di venerdì prossimo chiedendo alle opposizioni di iniziare un nuovo corso per il paese. “L’Italia deve farsi trovare pronta – ha dichiarato il premier riferendosi all’utilizzo delle risorse europee – abbiamo quindi avviato un’ampia consultazione per mettere a punto un piano di rilancio dal quale potrà nascere un più specifico Recovery Plan da presentare a settembre“. Il Presidente del Consiglio fa appello inoltre anche alla responsabilità delle forze politiche in quanto ritiene che “sia arrivata l’ora di mostrare coesione anche sul piano nazionale“. “In questi giorni ci giochiamo la reputazione, un futuro migliore per l’Europa e i suoi membri– ha dichiarato il premier Conte rivolgendosi sopratutto alle opposizioni – è giunto il momento di lavorare con spirito di coesione anche a livello nazionale per vincere non solo la sfida europea ma anche di riforma delle criticità“.

Giuseppe Conte e il ruolo dell’opposizione

La replica di Fdi e Lega non si è fatta però attendere ed è stata decisamente dura. I parlamentari hanno infatti deciso di abbandonare i banchi della Camera con lo scopo di stigmatizzare la decisione del presidente Roberto Fico di non permettere un voto sull’intervento di Conte. “La maggioranza evita il voto in Parlamento affinché Conte non abbia un mandato chiaro durante il Consiglio europeo – ha dichiarato Giorgia Meloni – in questo modo non si assumono la responsabilità delle loro scelte“. Anche Forza Italia attraverso il suo portavoce Giorgio Mulè in Camera e Senato critica duramente l’intervento di Conte: “Il premier in Aula ha preso solo tempo senza decidere. Durante la ‘scappatella’ in Parlamento ha evitato scientemente di parlare di temi cruciali come il Mes prima di correre a Villa Pamphili dove può crogiolarsi nel suo ego”.

