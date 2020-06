Coronavirus, l’infezione arriva anche nel Palazzo di Stato: positivi, infatti, sia il presidente Juan Orlando Hernández che la moglie Ana García. Ma non sono gli unici…

Il coronavirus in Honduras colpisce anche nel palazzo di Stato. Il presidente Juan Orlando Hernández e sua moglie Ana García, infatti, sono risultato ufficialmente positivi al contagio da Covid-19. A riferirlo, come riporta il quotidiano La Prensa, è stato lo stesso leader politico.

Coronavirus, positivi presidente Honduras e la moglie

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, come racconta il capo della nazione: “Ho avvertito qualche malessere lo scorso fine settimana, poi ieri sono stato informato che sono risultato contagiato”. Il problema, però, è che l’infezione non si limita alla coppia. “Anche due nostri collaboratori sono risultati positivi”, aggiunge infatti il presidente.

La moglie, in particolare, sarebbe risultato asintomatica. Il Capo di Stato inizierà invece un trattamento farmacologico mentre resterà in isolamento ma sotto osservazione. Ma non smetterà affatto di guidare il Paese, come ha assicurato: “Questi sono i rischi del mestiere – ha riferito Hernandez -. A causa del mio lavoro non sono riuscito a restare a casa, e ora continuerà a svolgere tutte le mie attività a distanza”.

La nazione nel frattempo ha un quadro in crescendo ma con numeri al momento contenuti. Sono infatti 9.656 i casi confermati finora, con ‘appena’ 330 morti. Il pericolo sono le ondate che potrebbero arrivare da Nord e Sud America, con gli Stati Uniti che hanno sforato i 2 milioni di infetti con oltre 100 mila decessi e Brasile con quasi un milione di positivi e oltre 45.000 vittime.

